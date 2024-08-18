Google извинилась за «цензуру» в обзорах Pixel 9 по программе #TeamPixel

Опубликовано 18 августа 2024, 00:45
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Google извинилась за «цензуру» в обзорах Pixel 9 по программе #TeamPixelБлогеры восстали
Google принесла извинения в связи с тем, что в ответ на жесткие условия, предъявляемые блогерам и иным лицам, участвующим в ее программе #TeamPixel, последовала определенная «реакция». Споры начались после того, как в одном из постов в соцсетях появилась информация о том, что от лиц, получивших устройства Pixel 9, требовалось показывать исключительно оборудование Google, а в случае рекламы устройств конкурентов им грозило прекращение сотрудничества.
Это требование вызвало критику в социальных сетях, многие расценили его как «попытку контролировать контент блогеров». Примечательно, что этот пункт касался только программы #TeamPixel, которая отделена от программы обзоров для прессы и технических обозревателей. Представители СМИ, в том числе и Engadget, подтвердили, что не сталкивались с подобными условиями.
В ответ Google признала ошибку, а менеджер по связям с общественностью Кайла Гайер пояснила, что ограничительная формулировка «не соответствовала замыслу программы и с тех пор была удалена».
Компания подчеркнула, что цель #TeamPixel — распределять устройства среди блогеров, а не диктовать положительные отзывы или контролировать повествование.