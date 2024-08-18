Google извинилась за «цензуру» в обзорах Pixel 9 по программе #TeamPixel

Это требование вызвало критику в социальных сетях, многие расценили его как «попытку контролировать контент блогеров». Примечательно, что этот пункт касался только программы #TeamPixel, которая отделена от программы обзоров для прессы и технических обозревателей. Представители СМИ, в том числе и Engadget, подтвердили, что не сталкивались с подобными условиями.

В ответ Google признала ошибку, а менеджер по связям с общественностью Кайла Гайер пояснила, что ограничительная формулировка «не соответствовала замыслу программы и с тех пор была удалена».

Компания подчеркнула, что цель #TeamPixel — распределять устройства среди блогеров, а не диктовать положительные отзывы или контролировать повествование.