Google: хакеры могут "втихую" взломать ваш смартфон, если Samsung ничего не исправит

Согласно сообщению, модемы в процессоре Exynos имеют ряд уязвимостей, которые могут "позволить злоумышленнику удаленно скомпрометировать телефон”, не требуя при этом ничего, кроме номера телефона жертвы. Однако Samsung “тянет” с исправлением этой проблемы.

По мнению исследователей, риску могут быть подвержены следующие устройства:

Samsung Galaxy S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 и A04.

Vivo S16, S15, S6, X70, X60 и X30

Любые носимые устройства, в которых используется чипсет Exynos W920

Любые транспортные средства, в которых используется чипсет Exynos Auto T5123.

По сути, Galaxy S21 и S23 должны быть в безопасности - они используют Qualcomm, независимо от региона продажи.

Project Zero говорит, что в случае владения одним из этих смартфонов, вы можете защитить себя, отключив звонки по Wi-Fi и Voice-over-LTE.