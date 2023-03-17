Google: хакеры могут "втихую" взломать ваш смартфон, если Samsung ничего не исправит

Google: хакеры могут "втихую" взломать ваш смартфон, если Samsung ничего не исправитРешение есть, но это “костыли”
Project Zero, команда Google, занимающаяся исследованиями в области безопасности, обнаружила несколько серьезных проблем в модемах Samsung, которыми оснащены такие устройства, как Pixel 6, Pixel 7 и некоторые модели Galaxy S22 и A53.
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Согласно сообщению, модемы в процессоре Exynos имеют ряд уязвимостей, которые могут "позволить злоумышленнику удаленно скомпрометировать телефон”, не требуя при этом ничего, кроме номера телефона жертвы. Однако Samsung “тянет” с исправлением этой проблемы.
По мнению исследователей, риску могут быть подвержены следующие устройства:
Samsung Galaxy S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 и A04.
Vivo S16, S15, S6, X70, X60 и X30
Любые носимые устройства, в которых используется чипсет Exynos W920
Любые транспортные средства, в которых используется чипсет Exynos Auto T5123.
По сути, Galaxy S21 и S23 должны быть в безопасности - они используют Qualcomm, независимо от региона продажи.
Project Zero говорит, что в случае владения одним из этих смартфонов, вы можете защитить себя, отключив звонки по Wi-Fi и Voice-over-LTE.