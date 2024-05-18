Google может перейти на чипсеты TSMC для Pixel 10

Этот переход знаменует собой значительный отход от давнего сотрудничества Google с Samsung, которая производила все предыдущие Tensor. TSMC известна производством более эффективных процессоров, о чем свидетельствует разница в производительности между Snapdragon 8 Gen 1 производства Samsung и Snapdragon 8 Plus Gen 1 производства TSMC.

В рамках подготовки к этому переходу Google расширяет свой научно-исследовательский центр на Тайване и нанимает дополнительных местных инженеров-полупроводников. Изменения направлены на повышение «эффективности и производительности» устройств Pixel.

Хотя переход на TSMC обещает улучшения, нет никакой уверенности в том, что TSMC сохранит свое преимущество над Samsung Foundry в 3-нм производственном узле к тому времени.