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Телефоны
Опубликовано 18 мая 2024, 05:15
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Google может перейти на чипсеты TSMC для Pixel 10

В 2025 году
Телефоны Google Pixel могут претерпеть значительные изменения в 2025 году, поскольку, по некоторым данным, компания планирует перейти с Samsung Foundry на TSMC для своих процессоров Tensor. Инсайдер Revegnus заявил, что TSMC будет производить чипсеты для серии Pixel 10 и последующих моделей, используя передовой 3-нм техпроцесс компании.
Google может перейти на чипсеты TSMC для Pixel 10
© Ferra

Этот переход знаменует собой значительный отход от давнего сотрудничества Google с Samsung, которая производила все предыдущие Tensor. TSMC известна производством более эффективных процессоров, о чем свидетельствует разница в производительности между Snapdragon 8 Gen 1 производства Samsung и Snapdragon 8 Plus Gen 1 производства TSMC.

В рамках подготовки к этому переходу Google расширяет свой научно-исследовательский центр на Тайване и нанимает дополнительных местных инженеров-полупроводников. Изменения направлены на повышение «эффективности и производительности» устройств Pixel.

Хотя переход на TSMC обещает улучшения, нет никакой уверенности в том, что TSMC сохранит свое преимущество над Samsung Foundry в 3-нм производственном узле к тому времени.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Samsung
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#TSMC
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#Pixel
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#Google