Google может выпустить смартфон Pixel с подэкранной камерой

В патентной документации Google изображён смартфон, у которого не видна фронтальная камера. Поскольку другие производители уже экспериментируют с подэкранными камерами, логично предположить, что грядущий Pixel будет использовать именно такую фронталку.

Описанный в патенте смартфон в остальном похож на Pixel 5 с его квадратным блоком основной камеры. Также у аппарата есть кнопки на боковых гранях.