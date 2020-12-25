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Google может выпустить смартфон Pixel с подэкранной камерой
Это следует из обнаруженного патента компании
В сети обнаружили патент Google, в котором описывается смартфон с подэкранной камерой. Не исключено, что компания применит технологию в следующем устройстве Pixel.
В патентной документации Google изображён смартфон, у которого не видна фронтальная камера. Поскольку другие производители уже экспериментируют с подэкранными камерами, логично предположить, что грядущий Pixel будет использовать именно такую фронталку.
Описанный в патенте смартфон в остальном похож на Pixel 5 с его квадратным блоком основной камеры. Также у аппарата есть кнопки на боковых гранях.
Напомним, недавно стартовали глобальные продажи первого в мире смартфона с подэкранной камерой ZTE Axon 20 5G. К сожалению, первые тесты фронталки показали, что фотографии на неё получаются не очень хорошие.