Google начала блокировать свои запрещённые сервисы на смартфонах Huawei

Напомним, складные смартфоны Mate XS, как и Mate 30, вышли без встроенных сервисов Google. Причиной тому стали санкции США в отношении Huawei. Способы обхода впрочем нашли, но теперь, кажется, и с ними возникла проблема. Как пишет Кушелев, «обладателям Хуавеев теперь и самостоятельно google сервисы на свои телефоны не поставить».

На фото, приложенном к посту, видно, что на экране отображается следующая информация «Это устройство не сертифицировано Play Защитой», то есть не сертифицировано для запуска приложений и работы с сервисами Google.