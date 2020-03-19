Google начала блокировать свои запрещённые сервисы на смартфонах Huawei
Напомним, складные смартфоны Mate XS, как и Mate 30, вышли без встроенных сервисов Google. Причиной тому стали санкции США в отношении Huawei. Способы обхода впрочем нашли, но теперь, кажется, и с ними возникла проблема. Как пишет Кушелев, «обладателям Хуавеев теперь и самостоятельно google сервисы на свои телефоны не поставить».
На фото, приложенном к посту, видно, что на экране отображается следующая информация «Это устройство не сертифицировано Play Защитой», то есть не сертифицировано для запуска приложений и работы с сервисами Google.
Главный редактор Hi-Tech Mail.ru Антон Спиридонов обратил внимание, что на Huawei P40 Lite и Honor View 30 Pro проблема пока не проявляется, но на Huawei Mate 30 Pro сервисы Google перестали работать и не активируются после повторной установки.
Напомним, сегодня стало известно, что Google внедряет в смартфоны новый уровень защиты Advanced Protection, который ограничивает на устройствах приложения, установленные не из Google Play, Galaxy Store или Mi Store.