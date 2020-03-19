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Сегодня 20:34

Google начала блокировать свои запрещённые сервисы на смартфонах Huawei

Компания борется со способами обхода
Журналист телеканала «Россия-24» Павел Кушелев сообщил, что Google начала блокировать свои запрещённые сервисы на смартфонах Huawei, в частности на модели Mate XS.

Напомним, складные смартфоны Mate XS, как и Mate 30, вышли без встроенных сервисов Google. Причиной тому стали санкции США в отношении Huawei. Способы обхода впрочем нашли, но теперь, кажется, и с ними возникла проблема. Как пишет Кушелев, «обладателям Хуавеев теперь и самостоятельно google сервисы на свои телефоны не поставить».

На фото, приложенном к посту, видно, что на экране отображается следующая информация «Это устройство не сертифицировано Play Защитой», то есть не сертифицировано для запуска приложений и работы с сервисами Google.

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https://www.facebook.com/pqorama/posts/10158049226344694

Фото: Фото со страницы Павла Кушелева в Facebook

Главный редактор Hi-Tech Mail.ru Антон Спиридонов обратил внимание, что на Huawei P40 Lite и Honor View 30 Pro проблема пока не проявляется, но на Huawei Mate 30 Pro сервисы Google перестали работать и не активируются после повторной установки.

Напомним, сегодня стало известно, что Google внедряет в смартфоны новый уровень защиты Advanced Protection, который ограничивает на устройствах приложения, установленные не из Google Play, Galaxy Store или Mi Store.