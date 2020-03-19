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Сегодня 16:24

Google начала блокировать установленные не из магазина приложения на Android

Опция постепенно разворачивается на устройствах
Google начала блокировать установленные не из магазина приложения на Android. Всё это делается во имя безопасности.

Дело в том, что команда Google добавила дополнительные возможности в расширенную программу защиты аккаунтов. Новые функции ограничивают на смартфонах приложения, которые пользователь устанавливает не из Google Play, Galaxy Store или Mi Store. Один из владельцев Android-смартфона рассказал, что у него даже появился запрет на установку приложения. Кроме того, APK-файлы не будут получать доступ к Gmail, Google Drive и другим сервисам Google.

Это всё опции уровня защиты Advanced Protection, который Google и начала постепенно внедрять на смартфонах. Чтобы обойти запрет, можно дать разрешение на установку приложений через Android Debug Bridge (adb), подключив устройство к компьютеру с помощью кабеля.

Вероятно, пока ограничения заработали не на всех смартфонах.