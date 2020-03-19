Google начала блокировать установленные не из магазина приложения на Android

Дело в том, что команда Google добавила дополнительные возможности в расширенную программу защиты аккаунтов. Новые функции ограничивают на смартфонах приложения, которые пользователь устанавливает не из Google Play, Galaxy Store или Mi Store. Один из владельцев Android-смартфона рассказал, что у него даже появился запрет на установку приложения. Кроме того, APK-файлы не будут получать доступ к Gmail, Google Drive и другим сервисам Google.

Это всё опции уровня защиты Advanced Protection, который Google и начала постепенно внедрять на смартфонах. Чтобы обойти запрет, можно дать разрешение на установку приложений через Android Debug Bridge (adb), подключив устройство к компьютеру с помощью кабеля.

Вероятно, пока ограничения заработали не на всех смартфонах.