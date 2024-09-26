Кабель доступен по цене $ 29,99 в Google Store и имеет белый цвет. Кабель присоединился к другим аксессуарам, таким как HDMI Extension Cable и Multiport Adapter от того же бренда в Google Store. Новый кабель совместим с моделями Pixel 8, 8 Pro, 8a и готовящейся к выпуску серией Pixel 9.

DisplayPort (DP) — это цифровой интерфейс, разработанный для передачи видеосигнала и аудиоданных от источника (например, компьютера) к дисплею (монитору, телевизору и т. д.). Он был создан в начале 2000-х годов и с тех пор стал популярным стандартом