Google, "наплевав" на правила Apple, переносит браузерный движок Chrome Blink на iOS

Google хочет перенести браузерный движок Blink, который используется в Chrome и не только, на iOS. Однако, согласно действующим правилам App Store, все веб-браузеры для iPhone и iPad должны использовать встроенную версию WebKit, что, по сути, заставляет все браузеры работать как Safari, отмечает 9to5Google.

Эти правила все еще в силе, поэтому Google пока что не планирует выпускать в App Store какой-либо браузер на базе Blink. Однако ходит все больше разговоров о том, чтобы Apple ослабила свои ограничения в App Store, в том числе и на браузеры. Таким образом, перенося Blink на iOS, до того, как произойдут ослабления, Google уже будет “во всеоружии”, показав преимущества Blink перед WebKit, а также облегчить потенциальный переход в будущем.