Google, "наплевав" на правила Apple, переносит браузерный движок Chrome Blink на iOS

Google, "наплевав" на правила Apple, переносит браузерный движок Chrome Blink на iOSПока что в виде прототипа, не предназначенного для широкого использования
Google начал процесс переноса браузерного движка Chrome Blink на iOS вопреки действующим правилам App Store. Издание 9to5Google показало, как это будет выглядеть вживую. Хоть это и прототип, но уже выглядит симпатично.
Фото: 9to5Google
Google хочет перенести браузерный движок Blink, который используется в Chrome и не только, на iOS. Однако, согласно действующим правилам App Store, все веб-браузеры для iPhone и iPad должны использовать встроенную версию WebKit, что, по сути, заставляет все браузеры работать как Safari, отмечает 9to5Google.
Эти правила все еще в силе, поэтому Google пока что не планирует выпускать в App Store какой-либо браузер на базе Blink. Однако ходит все больше разговоров о том, чтобы Apple ослабила свои ограничения в App Store, в том числе и на браузеры. Таким образом, перенося Blink на iOS, до того, как произойдут ослабления, Google уже будет “во всеоружии”, показав преимущества Blink перед WebKit, а также облегчить потенциальный переход в будущем.
Стоит отметить, что все это - изображения прототипа, не предназначенного для использования в качестве полноценного веб-браузера. Следующим важным шагом, который наметила компания Google, является обеспечение того, чтобы эта версия Blink/Chromium для iOS прошла все многочисленные тесты, которые гарантируют корректную работу всех аспектов браузера.