Google нашел решение критической ошибки хранения данных в смартфонах Pixel

Компания предоставила временное исправление, которое может быть применено конечными пользователями без потери данных. Перед выполнением этих команд пользователи должны убедиться, что они включили отладку по USB на своих телефонах Pixel. После применения исправления рекомендуется отключить режим разработчика.

В настоящее время Google работает над постоянным исправлением проблемы обновления корневой системы, вызвавшей проблемы с хранением данных. Компания предоставит более подробную информацию о постоянном исправлении, когда оно станет доступно.

Пользователи, которым неудобно применять временное исправление или которые предпочитают избежать возможных проблем, могут сбросить настройки своих телефонов Pixel, чтобы вернуться к более ранней версии обновления системы Google Play.