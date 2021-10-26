Google назвала 113 причин перейти на её смартфоны

В начале ролика говорится: «113 причин перейти на Google Pixel, если производитель вашего старого смартфона перестал выпускать смартфоны». Далее Google утверждает, что её смартфоны долго сохраняют заряд, имеют хорошую камеру, широкие программные возможности, наличие 5G и др. Не обошлось и без шуточных причин: например, смартфоны Pixel можно использовать вместо разделочной доски во время готовки, а ещё подкладывать их в ботинки, чтобы казаться выше. Кроме того, слово «Pixel» звучит как «pickles» («огурчики») и близко к слову «pie» («пирог»).

Помимо этого, в ролике демонстрируется новая операционная система Android 12.