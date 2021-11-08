Google назвала нормальной медленную работу сканеров отпечатков пальцев в Pixel 6

Представитель Google в Twitter написал, что медленная работа сканера отпечатков пальцев может быть вызвана улучшенными алгоритмами безопасности. Компания утверждает, что из-за этих мер безопасности «проверка отпечатка пальца может занять больше времени или потребовать более прямого контакта с датчиком».

Как исправить ситуацию, Google не поясняет. Всё, что советует компания, — убедиться, что ваши пальцы чистые и что вы прикладываете к сенсору палец, который вы зарегистрировали. То есть Google считает такую работу сканера нормальной. Видимо, пользователям новых смартфонов придётся смириться с этим.