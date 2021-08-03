Google назвала страны, в которых будут продаваться новые смартфоны Pixel

Таких оказалось восемь. Это Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, Тайвань, Великобритания и США. России, как видите, в этом списке нет.

Google не сообщила точную дату запуска в этих странах. Пока компания только неопределённо говорит о том, что Pixel 6 будут доступны для покупки на этих рынках в сентябре или где-то в четвёртом квартале 2021 года. Также Google не исключила, что количество стран в списке может увеличиться после запуска.

Полных характеристик новых смартфонов мы пока не знаем. Известно лишь, что стандартный Pixel 6 получит 90-Гц экран, а старшая модель — 120-Гц и закруглённый.