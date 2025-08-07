Google не забыла про Pixel 6 в августовском обновлении своих смартфонов

Опубликовано 07 августа 2025, 13:301 мин.
Google не забыла про Pixel 6 в августовском обновлении своих смартфоновЧто нового
Google начала распространять августовское обновление программного обеспечения для смартфонов Pixel, работающих на Android 16. В этот раз обновление получат все поддерживаемые модели — начиная с Pixel 6, который в июле остался без апдейта.
Обновление содержит улучшения стабильности и производительности, а также исправления ошибок, связанных с автоматическим включением тёмной темы, навигацией с помощью жестов и кнопок.
Распространение идёт поэтапно и может занять до недели, в зависимости от модели телефона и оператора. Когда обновление будет доступно, пользователю придёт уведомление.
Ниже номера версий для некоторых моделей:
-
Pixel 6 / 6 Pro: BP2A.250 605.031.A5
-
Pixel 6a: BP2A.250 705.008.A1
-
Pixel 7 / 7 Pro / 7a / Pixel Tablet / Fold / 8 / 8 Pro / 8a / 9 / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Fold / 9a: BP2A.250 805.005
Если у вас смартфон Pixel — проверьте наличие обновления в настройках.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
