Google не забыла про Pixel 6 в августовском обновлении своих смартфонов

Обновление содержит улучшения стабильности и производительности, а также исправления ошибок, связанных с автоматическим включением тёмной темы, навигацией с помощью жестов и кнопок.

Распространение идёт поэтапно и может занять до недели, в зависимости от модели телефона и оператора. Когда обновление будет доступно, пользователю придёт уведомление.

Ниже номера версий для некоторых моделей:

Pixel 6 / 6 Pro: BP2A.250 605.031.A5

Pixel 6a: BP2A.250 705.008.A1

Pixel 7 / 7 Pro / 7a / Pixel Tablet / Fold / 8 / 8 Pro / 8a / 9 / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Fold / 9a: BP2A.250 805.005

Если у вас смартфон Pixel — проверьте наличие обновления в настройках.