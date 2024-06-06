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Опубликовано 06 июня 2024, 06:00
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Google обновил политику ремонта после массовой критики

Запрета на некоторые запчасти
Google пересмотрела свою политику ремонта после того, как общественность обратила внимание на ограничительные условия в «Положении и условиях программы обслуживания и ремонта» магазина Google.
Google обновил политику ремонта после массовой критики
© Ferra

Там обнаружили пункт, который позволял Google забирать, а точнее «хранить» устройства, отправленные на ремонт, если они содержали неавторизованные детали. В ответ Google объявила об обновлении правил, уточнив, что устройства с неоригинальными деталями будут возвращены клиентам, даже если ремонт не может быть завершен по соображениям безопасности.

Представитель Google заявил: «мы обновляем наши Условия и положения, чтобы прояснить этот вопрос». Хотя Google продвигает ремонт устройств как часть своей миссии по «обеспечению устойчивого развития», критики утверждают, что высокая стоимость и условия подрывают усилия по «настоящему» ремонту. Они отмечают, что официальные запчасти для старых устройств часто стоят дороже, чем покупка самого устройства.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ремонт
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#Google