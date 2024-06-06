Google обновил политику ремонта после массовой критики

Там обнаружили пункт, который позволял Google забирать, а точнее «хранить» устройства, отправленные на ремонт, если они содержали неавторизованные детали. В ответ Google объявила об обновлении правил, уточнив, что устройства с неоригинальными деталями будут возвращены клиентам, даже если ремонт не может быть завершен по соображениям безопасности.

Представитель Google заявил: «мы обновляем наши Условия и положения, чтобы прояснить этот вопрос». Хотя Google продвигает ремонт устройств как часть своей миссии по «обеспечению устойчивого развития», критики утверждают, что высокая стоимость и условия подрывают усилия по «настоящему» ремонту. Они отмечают, что официальные запчасти для старых устройств часто стоят дороже, чем покупка самого устройства.