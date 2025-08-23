Google обновила приложение-хаб для Pixel, но с ограничениями по регионам

Google обновила приложение-хаб для Pixel, но с ограничениями по регионамТеперь это My Pixel
На главной странице теперь есть подборки с советами — например, разделы по работе с камерой или с ИИ Gemini. Здесь можно узнать, как использовать функции камеры, интеграцию Gemini в приложения и многое другое.
Раздел «Get started» помогает освоить базовые настройки и персонализацию, а «Make the most of your Pixel» даёт советы по фото, видео и творческим инструментам. В приложении также появились обучающие и рекламные ролики.
Однако есть важная особенность: интерфейс приложения зависит от страны. В США, Великобритании, Японии, Австралии и на Тайване пользователи получают полный набор функций с нижней панелью навигации. Там доступны вкладки Home, Tips, Support и Store. В других странах обновление ограничено: сохраняется новый дизайн и советы, но без доступа к магазину и поддержке.
Во вкладке Support можно провести диагностику устройства, пообщаться с ИИ-помощником или записаться на ремонт. Вкладка Store позволяет покупать продукты Google и отслеживать заказы прямо в приложении.