Google обновила приложение-хаб для Pixel, но с ограничениями по регионам

На главной странице теперь есть подборки с советами — например, разделы по работе с камерой или с ИИ Gemini. Здесь можно узнать, как использовать функции камеры, интеграцию Gemini в приложения и многое другое.

Раздел «Get started» помогает освоить базовые настройки и персонализацию, а «Make the most of your Pixel» даёт советы по фото, видео и творческим инструментам. В приложении также появились обучающие и рекламные ролики.