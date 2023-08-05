Google обратилась к пользователям iPhone: с Android все лучше

Google обратилась к пользователям iPhone: с Android все лучшеПоэтому не стесняйтесь «менять лагерь»
В рамках своей последней рекламной кампании Google делает смелый шаг, чтобы убедить владельцев iPhone перейти на Android. Технологический гигант назвал серию роликов на YouTube «It’s all good with Google on Android», делая акцент на ключевых областях.
Где-то Google делает акцент на конфиденциальности и безопасности, предлагая функцию Play Protect, которая сканирует приложения на наличие вредоносных программ и обеспечивает проактивную защиту.
Кампания также подчеркивает простоту переноса данных, уверяя пользователей, что при переходе на Android все, включая фотографии, файлы, контакты и приложения, будут в безопасности. Наконец, Google пропагандирует совместимость устройств, подчеркивая, что телефоны на базе Android легко подключаются к различным устройствам и колонкам «умного дома».
В конце каждого видеоролика после надписи «Переключись и делай больше» демонстрируются различные устройства на базе Android - от моделей Samsung Galaxy до вариантов Google Pixel.