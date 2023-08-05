Google обратилась к пользователям iPhone: с Android все лучше

Кампания также подчеркивает простоту переноса данных, уверяя пользователей, что при переходе на Android все, включая фотографии, файлы, контакты и приложения, будут в безопасности. Наконец, Google пропагандирует совместимость устройств, подчеркивая, что телефоны на базе Android легко подключаются к различным устройствам и колонкам «умного дома».

В конце каждого видеоролика после надписи «Переключись и делай больше» демонстрируются различные устройства на базе Android - от моделей Samsung Galaxy до вариантов Google Pixel.