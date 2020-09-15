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Сегодня 09:43
Google объявила дату анонса нового смартфона Pixel 5
Уже в этом месяце
Слухи о том, что уже в сентябре Google презентует свой новый Pixel 5 начали распространяться еще в августе. Сейчас же сама компания официально объявила дату анонса устройства.
Журналисты уже начали получать приглашения на грядущую конференцию, на которой и будет представлен новый смартфон, благодаря чему и стала известна дата анонса. Сообщается, что мероприятие состоится в этом месяце, а именно 30 числа. Интересно, что помимо смартфона компания пообещала продемонстрировать и другие новинки, в числе которых новое поколение медиаплеера Chromecast и новая “умная” колонка.
Согласно утечкам, Pixel 5 оснастят экраном на 6,67 дюймов с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Предполагается, что работать новинка будет на базе процессора Snapdragon 765G с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.