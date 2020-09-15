Google объявила дату анонса нового смартфона Pixel 5

Журналисты уже начали получать приглашения на грядущую конференцию, на которой и будет представлен новый смартфон, благодаря чему и стала известна дата анонса. Сообщается, что мероприятие состоится в этом месяце, а именно 30 числа. Интересно, что помимо смартфона компания пообещала продемонстрировать и другие новинки, в числе которых новое поколение медиаплеера Chromecast и новая “умная” колонка.