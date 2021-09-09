Google объявила сроки выхода финальной версии новейшего Android 12

Свежий апдейт, впрочем, принёс сразу несколько интересных моментов. Во-первых, доступ к Android 12 получили владельцы новеньких Pixel 5A 5G — до этого устройство работало исключительно на Android 12. Во-вторых же, Google заявила о запуске стабильной версии новейшего Android уже в ближайшие «несколько недель», отмечает The Verge.

Стоит отметить, что часть наших коллег считает, что Android 12 выйдет одновременно с релизом Pixel 6. Но судя по недавнему постеру, демонстрирующему флагманские смартфоны Google, в таком случае релиза системы стоит ждать не «в ближайшие недели», а в «ближайший месяц».