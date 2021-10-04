Google официально выпустила Android 12

Тем не менее распространение Android 12 начнётся со смартфонов Google Pixel в ближайшие несколько недель. Позже в этом году операционную систему можно будет обновить на устройствах Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.

Традиционно запуск Android 12 совпадает с первым днём, когда обновление приходит на смартфоны Google. В этом году всё вышло не так.

Google также сообщила, что более 225 тысяч человек протестировали Android 12 за всё время. Они составили около 50 000 отчётов о проблемах, что помогло улучшить финальную сборку.