Google официально выпустила Android 12

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Google официально выпустила Android 12Но на смартфоны Pixel ОС начнёт приходить только в ближайшие несколько недель
Сегодня Google официально выкатила Android 12 для AOSP — проекта разработки операционной системы с открытым исходным кодом. Однако на телефоны Pixel новая ОС начнёт приходить не сразу.
Тем не менее распространение Android 12 начнётся со смартфонов Google Pixel в ближайшие несколько недель. Позже в этом году операционную систему можно будет обновить на устройствах Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.
Традиционно запуск Android 12 совпадает с первым днём, когда обновление приходит на смартфоны Google. В этом году всё вышло не так.
Google также сообщила, что более 225 тысяч человек протестировали Android 12 за всё время. Они составили около 50 000 отчётов о проблемах, что помогло улучшить финальную сборку.