Google опять перенесла выход первого складного смартфона

Сообщается, что выпуск первого складного смартфона от Google отложен до весны 2023 года. Однако точные сроки запуска устройства ещё не известны.

Инсайдеры утверждают, что задержка не связана с проблемами с дисплеем, но предполагают, что компания просто ждёт новое поколение фирменного чипсета Tensor или некоторых улучшений программного обеспечения.

Стоит отметить, что большинство ведущих производителей смартфонов выпустили на рынок свои гибкие модели. Лидером на рынке складных устройств является Samsung. Южнокорейский гигант готовится выпустить Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 в ближайшие месяцы.