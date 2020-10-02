Google отключит «фильтр красоты» для селфи, чтобы пользователи полюбили себя

Функцию деактивируют на моделях Pixel 4a, Pixel 4a 5G и Pixel 5. «Фильтр красоты» можно будет включить самостоятельно, и приложение камеры начнёт предоставлять пользователям больше информации о ретуши. Например, приложение будет сообщать, что собирается улучшить «текстуру кожи» или «яркость глаз».

Обновлением Google хочет дать пользователям больше прозрачности. Кроме того, нововведение направлено на продвижение бодипозитива. Ведь «фильтр красоты» может пропагандировать стандарты красоты, с которыми пользователь сравнивает свою внешность. Компания хочет, чтобы люди принимали себя такими, какие они есть.