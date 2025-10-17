Google отозвала обновление Android 16 QPR2 Beta 3

Опубликовано 17 октября 2025, 18:061 мин.
Google отозвала обновление Android 16 QPR2 Beta 3Из-за проблем с «рабочим столом»
Google недавно выпустила третью бета-версию Android 16 QPR2 для смартфонов Pixel, однако обновление «пропало». По сообщениям пользователей, загрузка больше не доступна. Устройства показывают, что система «уже обновлена».
Многие владельцы Pixel рассказали на Reddit, что утром видели доступное обновление, но позже оно исчезло. Причина, по всей видимости, связана с ошибкой, из-за которой телефон может зависнуть при включённом режиме рабочего стола (Desktop Mode).
Эксперты сообщили, что в этой версии Android происходит сбой интерфейса SystemUI, если активирована функция «Desktop experience features». Чтобы избежать проблем, перед обновлением нужно было отключить её в меню Настройки > Система > Для разработчиков.
Похоже, сбои оказались достаточно серьёзными, и Google временно остановила распространение обновления
Представители Google не дали официальных комментариев.