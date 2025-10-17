Google отозвала обновление Android 16 QPR2 Beta 3

Многие владельцы Pixel рассказали на Reddit, что утром видели доступное обновление, но позже оно исчезло. Причина, по всей видимости, связана с ошибкой, из-за которой телефон может зависнуть при включённом режиме рабочего стола (Desktop Mode).

Эксперты сообщили, что в этой версии Android происходит сбой интерфейса SystemUI, если активирована функция «Desktop experience features». Чтобы избежать проблем, перед обновлением нужно было отключить её в меню Настройки > Система > Для разработчиков.

Похоже, сбои оказались достаточно серьёзными, и Google временно остановила распространение обновления

Представители Google не дали официальных комментариев.