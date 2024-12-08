Google отправила приглашение своим «суперфанатам» среди обычных людей

«Суперфанаты» Pixel получают доступ к эксклюзивным преимуществам, таким как мероприятия только для участников (как виртуальные, так и личные), сессии вопросов и ответов с командами Pixel, лимитированные товары и доступ к закрытому социальному сообществу. В прошлые годы среди привилегий были и скидки, и принты, и носки, и наклейки, и другие товары.

Чтобы присоединиться к программе, пользователям необходимо заполнить форму регистрации в Google Store. Текущее окно регистрации закрывается 17 декабря, и все заявки после этой даты будут занесены в список ожидания до следующего периода.