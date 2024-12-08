Google отправила приглашение своим «суперфанатам» среди обычных людей

Опубликовано 08 декабря 2024, 06:451 мин.
Google отправила приглашение своим «суперфанатам» среди обычных людейGoogle рассылает новые приглашения для «суперфанатов» Pixel
Google разослала новую порцию приглашений для своей программы Pixel Superfans. Приглашения, которые получили владельцы Pixel в США, были отправлены через Google Store, а не через специальный аккаунт. Многие из приглашенных — недавние покупатели Pixel 9.
«Суперфанаты» Pixel получают доступ к эксклюзивным преимуществам, таким как мероприятия только для участников (как виртуальные, так и личные), сессии вопросов и ответов с командами Pixel, лимитированные товары и доступ к закрытому социальному сообществу. В прошлые годы среди привилегий были и скидки, и принты, и носки, и наклейки, и другие товары.
Чтобы присоединиться к программе, пользователям необходимо заполнить форму регистрации в Google Store. Текущее окно регистрации закрывается 17 декабря, и все заявки после этой даты будут занесены в список ожидания до следующего периода.