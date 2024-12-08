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Опубликовано 08 декабря 2024, 06:45
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Google отправила приглашение своим «суперфанатам» среди обычных людей

Google рассылает новые приглашения для «суперфанатов» Pixel
Google разослала новую порцию приглашений для своей программы Pixel Superfans. Приглашения, которые получили владельцы Pixel в США, были отправлены через Google Store, а не через специальный аккаунт. Многие из приглашенных — недавние покупатели Pixel 9.
Google отправила приглашение своим «суперфанатам» среди обычных людей

© Google

«Суперфанаты» Pixel получают доступ к эксклюзивным преимуществам, таким как мероприятия только для участников (как виртуальные, так и личные), сессии вопросов и ответов с командами Pixel, лимитированные товары и доступ к закрытому социальному сообществу. В прошлые годы среди привилегий были и скидки, и принты, и носки, и наклейки, и другие товары.

Чтобы присоединиться к программе, пользователям необходимо заполнить форму регистрации в Google Store. Текущее окно регистрации закрывается 17 декабря, и все заявки после этой даты будут занесены в список ожидания до следующего периода.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
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#Google