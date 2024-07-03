Google ответила на проблему «окирпичивания» Pixel 6 после сброса настроек

Компания подчеркнула, что перед сбросом настроек необходимо убедиться в том, что на устройствах установлены последние обновления системы. В частности, пользователям рекомендуется оставить телефон включенным и бездействовать в течение 15 минут после перезагрузки обновления системы. Эта мера призвана стабилизировать работу устройства перед выполнением сброса настроек.

Несмотря на то, что Google определила основную причину проблемы, затрагивающей некоторых пользователей Android 14, она заверила, что продолжает работать над ее решением.

Пользователям, которые уже столкнулись с проблемой «окирпичивания», Google рекомендует следить за официальными сообщениями.