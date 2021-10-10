Google переняла дизайн виджетов для Chrome у айфонов

Виджеты тестируются

С тех пор, как Apple представила в своей iOS виджеты, Google тоже начала активно интересоваться этими элементами интерфейса (которые были никому не нужны много лет). Компания уже переработала большинство виджетов своих приложений для Android 12 и теперь добралась до Google Chrome.