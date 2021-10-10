Google переняла дизайн виджетов для Chrome у айфонов

Телефоны
Сегодня в 18:56
1 мин.
Google переняла дизайн виджетов для Chrome у айфоновВиджеты тестируются
С тех пор, как Apple представила в своей iOS виджеты, Google тоже начала активно интересоваться этими элементами интерфейса (которые были никому не нужны много лет). Компания уже переработала большинство виджетов своих приложений для Android 12 и теперь добралась до Google Chrome.
Новые виджеты доступны только в текущей бета-версии Chrome 95. Активировать их можно вручную с помощью двух флагов:
После этого появятся новые виджеты в наборе. Они дают быстрый доступ к поиску Google, просмотру в режиме инкогнито, голосовому поиску и Google Lens. Также есть виджет для знаменитой офлайн-игры Chrome с динозавриком. Эти элементы интерфейса выглядят как плитки.
А вот так виджеты выглядят в iOS 14: