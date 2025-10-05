Google перестала продавать восстановленные Pixel 6

Одновременно Google снизила цены на «обновлённые» модели Pixel 7: теперь Pixel 7 стоит $359 вместо $429, а Pixel 7 Pro — $539 вместо $629. Pixel 7a доступен за $339. Пока непонятно, появятся ли на странице Pixel 8, 8 Pro и 8a.

Вдобавок случилась странная ситуация с Pixel Tablet и зарядной док-станцией. С 25 сентября планшет с доком полностью отсутствует в продаже на Google Store, а также на Best Buy и Amazon (по крайней мере в цвете Hazel, пишут СМИ). При этом сам планшет без дока всё ещё можно купить.