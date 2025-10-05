Google перестала продавать восстановленные Pixel 6

Опубликовано 05 октября 2025, 12:001 мин.
Google перестала продавать восстановленные Pixel 6Pixel Tablet тоже исчез с продаж
Google недавно обновила страницу Certified Refurbished (с восстановленными устройствами) в своём магазине и убрала оттуда Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Эти смартфоны получили последнее крупное обновление Android в этом году.
Одновременно Google снизила цены на «обновлённые» модели Pixel 7: теперь Pixel 7 стоит $359 вместо $429, а Pixel 7 Pro — $539 вместо $629. Pixel 7a доступен за $339. Пока непонятно, появятся ли на странице Pixel 8, 8 Pro и 8a.
Вдобавок случилась странная ситуация с Pixel Tablet и зарядной док-станцией. С 25 сентября планшет с доком полностью отсутствует в продаже на Google Store, а также на Best Buy и Amazon (по крайней мере в цвете Hazel, пишут СМИ). При этом сам планшет без дока всё ещё можно купить.