Google перестала выпускать старые модели смартфонов

Как пишет the Verge, запасов Pixel 4A 5G и the Pixel 5, скорее всего, не хватит надолго. В Google считают, что в магазинах США смартфоны распродадут в ближайшие недели после запуска Pixel 5a (5G). Найти устройство можно будет только в магазинах-партнёрах, пока будут живы запасы.

Неудивительно, что выпуск 4A 5G прекращается, учитывая, что 5a 5G выглядит прямым преемником смартфона. Однако немного необычно видеть, что Pixel 5 перестанут выпускать задолго до появления Pixel 6 этой осенью. Впрочем, грядущие смартфоны — всё равно устройства классом выше.