Опубликовано 14 сентября 2025, 19:051 мин.
Google Pixel 10 Pro XL стал проще в ремонте — результаты разборкиИнженеры не зря едят свой хлеб
Новый флагман Google, Pixel 10 Pro XL, стал заметно проще в ремонте, показал разбор JerryRigEverything. Мастер Зак Нельсон показал, как Google пересмотрела внутреннюю конструкцию устройства. Главное изменение касается батареи.
© JerryRigEverything
Теперь она закреплена не клеем, как раньше, а специальными вкладками для лёгкого извлечения. Телефон продолжал работать после повторной сборки, что не всегда гарантировано у современных флагманов с плотной компоновкой.
Конструкция корпуса стала более прочной. Отдельно отмечается, что Google публикует официальные инструкции по ремонту и даже продаёт детали через iFixit.
Хотя телефон пока не достигает уровня брендов, ориентированных исключительно на ремонт, таких как Fairphone, улучшения очевидны.