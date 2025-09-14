Теперь она закреплена не клеем, как раньше, а специальными вкладками для лёгкого извлечения. Телефон продолжал работать после повторной сборки, что не всегда гарантировано у современных флагманов с плотной компоновкой.

Конструкция корпуса стала более прочной. Отдельно отмечается, что Google публикует официальные инструкции по ремонту и даже продаёт детали через iFixit.

Хотя телефон пока не достигает уровня брендов, ориентированных исключительно на ремонт, таких как Fairphone, улучшения очевидны.