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Сегодня 14:05
Google Pixel 4 начали продавать до анонса
По более высокой цене, чем пророчили инсайдеры
Официальный анонс Google Pixel 4 и Pixel 4 XL запланирован на 15 октября. Однако несколько сетевых информаторов утверждают, что смартфоны уже поступили в продажу.
Сообщается, что британские интернет-магазины продают Google Pixel 4 с 64 ГБ памяти за 666 фунтов стерлингов (около $842 или 54 090 рублей). Предлагают, кстати, в трёх цветах — классических чёрном и белом, а также в оранжевом.
Один из инсайдеров даже заявил, что уже купил Pixel 4 в одном из магазинов. Смартфон ему, правда, пока не доставили.
Bestbuy же начал принимать предварительные заказы на новинки от Google.
Напомним, по ранним утечкам, Pixel 4 с 64 ГБ должен стоить $789, а версия на 128 ГБ — $901.
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