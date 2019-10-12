Google Pixel 4 начали продавать до анонса

Сообщается, что британские интернет-магазины продают Google Pixel 4 с 64 ГБ памяти за 666 фунтов стерлингов (около $842 или 54 090 рублей). Предлагают, кстати, в трёх цветах — классических чёрном и белом, а также в оранжевом.

Один из инсайдеров даже заявил, что уже купил Pixel 4 в одном из магазинов. Смартфон ему, правда, пока не доставили.

Bestbuy же начал принимать предварительные заказы на новинки от Google.

Напомним, по ранним утечкам, Pixel 4 с 64 ГБ должен стоить $789, а версия на 128 ГБ — $901.