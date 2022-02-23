Google Pixel 6 и 6 Pro вновь разочаровывают пользователей своими проблемами

Команда Pixel написала на Reddit, что проблема с подключением WiFi затронула “небольшое количество устройств” и что первопричина была найдена. К тому же, они сообщили, что разработали исправление проблемы, которое будет развернуто в рамках обновления Google Pixel Update в марте.

Это должно стать приятной новостью для пользователей, которые прибегли к поиску обходных путей решения проблемы. Похоже, что один из них сбросил настройки своего Pixel 6 по совету службы поддержки Google, и хотя это временно решило проблемы с WiFi, проблема возникла снова, сообщает 9to5Google. Другие меры, такие как сброс настроек сети или удаление сети WiFi с устройства, также смогли помочь лишь на время.