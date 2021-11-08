Google Pixel 6 Pro оказался худшим флагманским смартфоном по ремонтопригодности

Google Pixel 6 Pro оказался худшим флагманским смартфоном по ремонтопригодностиОн получил всего 5,5 баллов по этому параметру
Эксперт канала наглядно показал, как выглядит аппарат Google Pixel 6 Pro изнутри. Для этого он последовательно отсоединил все компоненты.
Отсоединить батарею может быть непросто: «язычок», который прикреплён к ней, просто отрывается и не помогает убрать аккумулятор. Единственный вариант - использовать изопропиловый спирт для разъедания клея, а затем воспользоваться вновь этим «язычком». Клей оказался при этом довольно прочным.
Ещё одной проблемой может стать замена порта для зарядного устройства. Этот порт расположен в нижней части телефона и припаян к плате.
Google Pixel 6 Pro специалист оценил по ремонтопригодности в 5,5 баллов из 10 возможных. Это устройство разобрать оказалось сложнее, чем Pixel 6, в особенности в плане извлечения аккумулятора. Кроме того, после замены сканера отпечатка пальцев на тот, что взят из другой модели Pixel 6 Pro, система выдала ошибку: то есть работать будет только тот сканер, который будет заменён в официальных сервисных центрах Google.
Также эксперт оценил с точки зрения ремонтопригодности и другие флагманские модели смартфонов на Android. Все они получили больше баллов, чем Pixel 6 Pro. У Xiaomi 11T Pro 8 баллов, у Sony Xperia 10 III - 7 баллов, у Asus Zenfone 8 тоже 7 баллов, а у Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - 6 баллов.