Google Pixel 6 Pro оказался худшим флагманским смартфоном по ремонтопригодности

Эксперт канала наглядно показал, как выглядит аппарат Google Pixel 6 Pro изнутри. Для этого он последовательно отсоединил все компоненты.

Отсоединить батарею может быть непросто: «язычок», который прикреплён к ней, просто отрывается и не помогает убрать аккумулятор. Единственный вариант - использовать изопропиловый спирт для разъедания клея, а затем воспользоваться вновь этим «язычком». Клей оказался при этом довольно прочным.

Ещё одной проблемой может стать замена порта для зарядного устройства. Этот порт расположен в нижней части телефона и припаян к плате.