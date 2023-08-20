Google Pixel 7A не настолько хорош, как его хвалят обзорщики

Google Pixel 7A не настолько хорош, как его хвалят обзорщикиИ вот почему
В одном из выпусков на YouTube-канале «Не шарю!» эксперт объяснил, почему всё-таки покупать Pixel 7A не стоит.
Очень многие сейчас говорят, что Pixel 7A - это лучший смартфон на Android. Но всё-таки это, по мнению эксперта YouTube-канала «Не шарю!», вовсе не так. Вот какие недостатки есть у этого аппарата.
Прежде всего, это огромный ШИМ, от которого могут болеть глаза. Нельзя не отметить и плохую комплектацию: вместе с устройством вы получите только кабель USB-C версии 2.0.
Карту памяти Pixel 7A не поддерживает, но зато у него есть eSIM. Отсутствует также разъём для наушников, однако есть стерео (правда, разговорный динамик слабый).
Диагональ экрана у Pixel 7A равняется 6,1 дюйма, частота обновления - 90 Гц (но по умолчанию - 60 Гц).
Процессор Tensor G2 набирает в AnTuTu 750 тысяч баллов и при этом теряет 5% заряда. Троттлинг-тест он проходит ужасно (см. результаты ниже), хотя в Genshin Impact можно поиграть на низких настройках в течение целого часа без проблем.
Ещё один странный момент у Pixel 7A - это объём памяти. Оперативной памяти у него вполне хватает (8 ГБ), а постоянной всего 128 ГБ.
Основной блок камер имеет два модуля. Первый - основной объектив на 64 МП с углом обзора 80 градусов. Хотя по умолчанию фото делаются в разрешении 16 МП, причём в любом из приложений, даже из сторонних. При хорошем освещении снимки получаются неплохие, при плохом выглядит всё похуже, но лучше, чем у многих конкурентов. Второй модуль - широкоугольный на 13 МП с углом обзора 120 градусов, но без автофокуса и стабилизации. С качеством фото у него ситуация примерно такая же, как у основной камеры.
Видео смартфон может записывать максимум в 4К 60 к/с с поддержкой стабилизации. Фронтальная камера у него имеет разрешение 13 МП, но видео снимает с огромным количеством шумов.
Обновления операционной системы приходить на Pixel 7A будут три года, обновления безопасности - пять лет. Сейчас работает смартфон на Android 13.
Автономность у устройства при этом слабая. На целый день работы его еле хватает. Аккумулятор имеет ёмкость 4385 мА*ч, но в комплекте всё равно зарядки нет, а максимальная её мощность составляет всего 18 Вт. То есть на полную зарядку Pixel 7A у вас уйдёт два часа.