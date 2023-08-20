Google Pixel 7A не настолько хорош, как его хвалят обзорщики

Очень многие сейчас говорят, что Pixel 7A - это лучший смартфон на Android. Но всё-таки это, по мнению эксперта YouTube-канала «Не шарю!», вовсе не так. Вот какие недостатки есть у этого аппарата.

Прежде всего, это огромный ШИМ, от которого могут болеть глаза. Нельзя не отметить и плохую комплектацию: вместе с устройством вы получите только кабель USB-C версии 2.0.

Карту памяти Pixel 7A не поддерживает, но зато у него есть eSIM. Отсутствует также разъём для наушников, однако есть стерео (правда, разговорный динамик слабый).

Диагональ экрана у Pixel 7A равняется 6,1 дюйма, частота обновления - 90 Гц (но по умолчанию - 60 Гц).

Процессор Tensor G2 набирает в AnTuTu 750 тысяч баллов и при этом теряет 5% заряда. Троттлинг-тест он проходит ужасно (см. результаты ниже), хотя в Genshin Impact можно поиграть на низких настройках в течение целого часа без проблем.

Ещё один странный момент у Pixel 7A - это объём памяти. Оперативной памяти у него вполне хватает (8 ГБ), а постоянной всего 128 ГБ.