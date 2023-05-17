Google Pixel 7a стал лучшим недорогим смартфоном по качеству камеры

По данным DxOmark, Pixel 7a занял впечатляющее 2-е место в рейтинге High-End, расположившись между Pixel 7 и Pixel 6. Однако в глобальном рейтинге телефон занял 27-е место, уступив iPhone 14. Первенство осталось за Huawei P60 Pro.

Во время тестирования Pixel 7a продемонстрировал сильные стороны в передаче естественных цветов и поддержании точного баланса белого на фотографиях. Он также продемонстрировал эффективную стабилизацию видео. Устройство отлично справилось с управлением экспозицией как на фото, так и на видео, а режим «боке» обеспечил точную оценку глубины. Сверхширокоугольный объектив обеспечил более широкое поле зрения по сравнению с другими устройствами этого класса.

Тем не менее, в некоторых областях Pixel 7a не справился с задачей. Dxomark выявил потерю деталей в видеоклипах, недоэкспозицию в сложных портретных сценах, шумы в помещениях и при слабом освещении, ограниченную глубину резкости, нестабильный баланс белого при ярком свете и видео в помещениях, а также такие артефакты, как эффект слияния на фотографиях и видео.

Pixel 7a использует 64-мегапиксельный основной датчик, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 13-мегапиксельную фронтальную камеру.

Если вас расстроили минусы устройства, то учитывайте, что стоит оно 499 долларов.