Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro гораздо лучше, чем о них все говорят

Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro гораздо лучше, чем о них все говорятВот что от них стоит ожидать
На YouTube-канале Rozetked протестировали новые Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Они вполне стоят покупки.
Pixel 8 Pro имеет довольно скромный комплект. Вместе со смартфоном при покупке вы получаете кабель USB-C, переходник с Type-C на USB, скрепку для открытия лотка.
По сравнению с iPhone 15 Pro Max он легче, но при этом очень скользкий. Также на Pixel 8 Pro есть теперь чехлы с MagSafe, у него есть поддержка eSIM, возможность оплаты с Android, установки банковских приложений. Из минусов назвать можно разве что сканер отпечатка, встроенный в дисплей.
Дисплей у Pixel 8 Pro - плоский. Поэтому менять стекло будет проще, а разбить - сложнее. Также диагональ экрана составляет у новинки 6,67 дюйма.
Из нового также датчик температуры на задней панели камер. Вы сможете измерять температуру разных предметов или своего тела, но точности ожидать, конечно, не стоит.
Обновился у Pixel и Face Unlock. Теперь разблокировка по лицу работает и при входе в банковские приложения. На вытянутой руке разблокировка по лицу у Pixel 8 Pro не будет работать (в отличие от iPhone 15 Pro Max), и вечером она работает плохо.
Комплектация Pixel 8 ничем не отличается от комплекта в Pro-версии. В руке лежит новинка, однако, гораздо лучше, чем Pixel 7.
Диагональ экрана у Pixel 8 - 6,2 дюйма, а сам телефон очень компактный. При этом задняя панель сделана из глянцевого, а не матового стекла.
Частота обновления экрана стала уже 120 Гц вместо 90. Яркость же составляет максимум 2000 нит (на Pro-версии - 2400 нит), но, похоже, только на ярком солнце. В помещении пиковая яркость у Pixel 8 и 8 Pro - 1300 нит.
На Pixel 8 вы без проблем также можете приобрести чехлы с MagSafe.
Многие из функций, которые компания Google показала на презентации, «из коробки» не работают. Поэтому тем, кто купит новые устройства, придётся, скорее всего, ещё какое-то время подождать.