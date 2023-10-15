Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro гораздо лучше, чем о них все говорят

Pixel 8 Pro имеет довольно скромный комплект. Вместе со смартфоном при покупке вы получаете кабель USB-C, переходник с Type-C на USB, скрепку для открытия лотка.

По сравнению с iPhone 15 Pro Max он легче, но при этом очень скользкий. Также на Pixel 8 Pro есть теперь чехлы с MagSafe, у него есть поддержка eSIM, возможность оплаты с Android, установки банковских приложений. Из минусов назвать можно разве что сканер отпечатка, встроенный в дисплей.

Дисплей у Pixel 8 Pro - плоский. Поэтому менять стекло будет проще, а разбить - сложнее. Также диагональ экрана составляет у новинки 6,67 дюйма.

Из нового также датчик температуры на задней панели камер. Вы сможете измерять температуру разных предметов или своего тела, но точности ожидать, конечно, не стоит.

Обновился у Pixel и Face Unlock. Теперь разблокировка по лицу работает и при входе в банковские приложения. На вытянутой руке разблокировка по лицу у Pixel 8 Pro не будет работать (в отличие от iPhone 15 Pro Max), и вечером она работает плохо.