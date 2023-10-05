Google Pixel 8 получил 7 из 10 баллов за ремонтопригодность

Порт для зарядки припаян к основной плате. А это усложняет его замену.

Вывод

В целом Google Pixel 8 получил 7 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность. Из них за расположение компонентов - 1,5 балла из 2, за простоту поиска компонентов - 2 балла из 2, простоту замены экрана - 2 балла из 2, простоту замены батареи - 1 балл из 2, простоту замены остальных элементов (порт зарядки и т.п.) - 0,5 балла из 2.