Google Pixel 8 получил 7 из 10 баллов за ремонтопригодность

18:39, 05 октября 2023
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Google Pixel 8 получил 7 из 10 баллов за ремонтопригодностьИ это не так уж плохо
Эксперт YouTube-канала PBKreviews полностью разобрал Google Pixel 8 и выяснил, легко ли будет заменить различные детали у этого смартфона.
Для того чтобы получить доступ ко всем внутренним компонентам Google Pixel 8, вам нужно будет открутить 14 винтиков. Аккумулятор же извлекается у смартфона довольно легко - при помощи специального «язычка».
Порт для зарядки припаян к основной плате. А это усложняет его замену.
Вывод
В целом Google Pixel 8 получил 7 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность. Из них за расположение компонентов - 1,5 балла из 2, за простоту поиска компонентов - 2 балла из 2, простоту замены экрана - 2 балла из 2, простоту замены батареи - 1 балл из 2, простоту замены остальных элементов (порт зарядки и т.п.) - 0,5 балла из 2.