Google Pixel 8 Pro получил лишь 6 баллов из 10 за ремонтопригодность

Google Pixel 8 Pro получил лишь 6 баллов из 10 за ремонтопригодностьИ вот почему
Эксперт YouTube-канала PBKreviews разобрал Pixel 8 Pro и узнал, легко ли будет его починить в случае поломки.
Сложнее всего у Pixel 8 Pro оказалось снять дисплей и не повредить его. Этого ведущему YouTube-канала PBKreviews не удалось: из-за этого на дисплее смартфона появились вертикальные линии.
Кроме того, чтобы получить доступ к внутренним компонентам, вам придётся открутить 13 винтиков. Несмотря на то что на аккумуляторе есть специальные язычки для его извлечения, они не сильно облегчают задачу. Извлечь батарею удалось после нанесения на неё перед эти изопропилового спирта.
Довольно сложно будет заменить у Pixel 8 Pro порт зарядного устройства, поскольку он припаян к основной плате. То же самое касается задней стеклянной панели, так как она прочно приклеена к рамке.
Вывод
В целом за ремонтопригодность специалист дал Google Pixel 8 Pro 6 баллов из 10 возможных. Среди них: за расположение компонентов внутри и время ремонта - 1 балл из 2, за простоту обнаружения запчастей - 2 балла из 2, за простоту замены экрана - 1,5 балла из 2, за простоту замены батареи - 1 балл из 2, за простоту замены остальных компонентов - 0,5 балла из 2.
Google Pixel 8 при этом получил чуть больше - 7 баллов из 10.