Google Pixel 8 Pro получил лишь 6 баллов из 10 за ремонтопригодность

Сложнее всего у Pixel 8 Pro оказалось снять дисплей и не повредить его. Этого ведущему YouTube-канала PBKreviews не удалось: из-за этого на дисплее смартфона появились вертикальные линии.

Кроме того, чтобы получить доступ к внутренним компонентам, вам придётся открутить 13 винтиков. Несмотря на то что на аккумуляторе есть специальные язычки для его извлечения, они не сильно облегчают задачу. Извлечь батарею удалось после нанесения на неё перед эти изопропилового спирта.