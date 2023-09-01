Google Pixel 8 Pro получит ночное виденье для записи видео

16:18, 01 сентября 2023
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Google Pixel 8 Pro получит ночное виденье для записи видеоИ физический лоток SIM-карт
Несмотря на слухи о том, что серия Pixel 8 откажется от физического лотка для SIM-карт в пользу только eSIM, 9to5Google сообщает, что лоток в телефонах все же останется. В Pixel 8 Pro также будет добавлена функция Night Sight для видео, которая позволит пользователям снимать более качественные видеоролики в условиях недостаточной освещенности.
В видео с Night Sight используется та же технология, что и в фото с Night Sight для получения более четких и детализированных снимков при слабом освещении. Новая функция станет приятным дополнением для поклонников Pixel.
Выход серии Pixel 8 ожидается в конце этого года. Пока неясно, сохранится ли в Pixel 7a, выпуск которого также ожидается в этом году, физический лоток для SIM-карт.