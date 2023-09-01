Google Pixel 8 Pro получит ночное виденье для записи видео

В видео с Night Sight используется та же технология, что и в фото с Night Sight для получения более четких и детализированных снимков при слабом освещении. Новая функция станет приятным дополнением для поклонников Pixel.

Выход серии Pixel 8 ожидается в конце этого года. Пока неясно, сохранится ли в Pixel 7a, выпуск которого также ожидается в этом году, физический лоток для SIM-карт.