Google Pixel 8 Pro получит «премиальные» цвета складного Pixel Fold

Компания традиционно предлагает свои флагманские телефоны Pixel в трех цветовых вариантах. Тенденция сохраняется и в случае с Pixel 8 Pro. Согласно утечкам и источникам, знакомым с планами Google, в Pixel 8 Pro появится яркий синий оттенок, напоминающий «морской» цвет Pixel 7a и Pixel Buds A-Series.