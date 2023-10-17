Google Pixel 8 Pro сравнили по качеству камер с iPhone 15 Pro и Samsung S23 Ultra

Селфи-фото лучше всего выходит у S23 Ultra. А вот Pixel делает снимок слишком тёмным и контрастным.

Дневные снимки приятнее всего по цветам получаются на iPhone и Samsung. В то же время Pixel 8 Pro выдаёт чересчур контрастные фото. Однако в макросъёмке он лидирует.

При слабом освещении справляется с фото зачастую лучше остальных Pixel. Хотя иногда более качественные фото делает iPhone 15 Pro.

Вывод

Pixel 8 Pro для ночных и вечерних фотографий, а также для макросъёмки подходит лучше остальных. При этом более удачные дневные фото получаются на iPhone 15 Pro, портреты - на Samsung Galaxy S23 Ultra, селфи - на Pixel и Samsung. В видеосъёмке лидирует, конечно же, iPhone.