Google Pixel 8 Pro сравнили по качеству камер с iPhone 15 Pro и Samsung S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro сравнили по качеству камер с iPhone 15 Pro и Samsung S23 UltraКакой смартфон лучше?
В выпуске на YouTube-канале TechTablets выяснили, какую модель стоит брать ради хороших фото и видео: Samsung S23 Ultra, iPhone 15 Pro или Google Pixel 8 Pro.
Первым делом ведущий YouTube-канала TechTablets сравнил Samsung S23 Ultra, iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro по качеству видеосъёмки. Все три устройства могут записывать на фронтальную камеру видео в 4К 30 к/с. При использовании основной камеры для приближения объекта хуже всего стабилизация оказывается у Samsung. В остальных случаях при съёмке как на основной, так и на широкоугольный объектив стабилизация работает хорошо у всех.
Galaxy S23 Ultra - единственный из трёх смартфон, который может записывать видео и в 8К.
Селфи-фото лучше всего выходит у S23 Ultra. А вот Pixel делает снимок слишком тёмным и контрастным.
Дневные снимки приятнее всего по цветам получаются на iPhone и Samsung. В то же время Pixel 8 Pro выдаёт чересчур контрастные фото. Однако в макросъёмке он лидирует.
При слабом освещении справляется с фото зачастую лучше остальных Pixel. Хотя иногда более качественные фото делает iPhone 15 Pro.
Вывод
Pixel 8 Pro для ночных и вечерних фотографий, а также для макросъёмки подходит лучше остальных. При этом более удачные дневные фото получаются на iPhone 15 Pro, портреты - на Samsung Galaxy S23 Ultra, селфи - на Pixel и Samsung. В видеосъёмке лидирует, конечно же, iPhone.