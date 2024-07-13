Google Pixel 9 покажут лишь через месяц: что известно из утечек на данный момент

Сообщается, что Pixel 9 будет доступен в трех размерах, включая более крупный Pixel 9 Pro и, возможно, Pixel 9 Pro XL, что ознаменует возврат к брендингу "XL" для более крупного варианта. Ожидается, что обе модели Pro будут оснащены идентичными системами камер.

Среди заметных обновлений - переход от оптического сканера отпечатков пальцев под дисплеем к более надежному ультразвуковому датчику отпечатков пальцев.

Кроме того, Google, судя по всему, интегрирует в Pixel 9 улучшенные ИИ-функции, возможно, внедряя функции сродни инструменту Recall от Microsoft.

Аналитики рынка ожидают небольшого повышения цен на новые Pixel. С более ранней датой запуска, чем обычно, Google, по мнению аналитиков, стремится получить "конкурентное преимущество", потенциально затмевая приближающийся релиз iPhone 16.