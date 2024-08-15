Google Pixel 9 стали первыми Android-смартфонами с функцией спутникового SOS

Satellite SOS будет доступна исключительно в линейке Pixel 9, которая станет первой линейкой смартфонов на базе Android, поддерживающей эту функцию. Функция, разработанная в партнерстве с компанией Skylo, специализирующейся на спутниковых технологиях, первоначально будет распространяться в США.

В течение первых двух лет после активации Google предлагает владельцам Pixel 9 покрытие Satellite SOS без дополнительной платы.

Брайан Раковски, вице-президент Google по управлению продуктами, отметил важность этой функции, подчеркнув ее роль в повышении безопасности пользователей в чрезвычайных ситуациях, когда традиционные сотовые сети недоступны.