Google Pixel стоит отказаться от ежегодного выпуска устройств

Google Pixel стоит отказаться от ежегодного выпуска устройствИ вот почему
В недавней статье на сайте 9to5Google Абнер Ли размышляет о процессе разработки Pixel Fold и его последствиях для таких флагманских телефонов, как Pixel 6, 7 и последующих. Ли подчеркивает заметные улучшения, которые могут быть получены в результате длительных циклов разработки, полагая, что более они позволят более тщательно проработать дизайн, провести тщательное тестирование и отказаться от поспешных функций.
Ли утверждает, что более длительные циклы могут привести к созданию более качественного оборудования и продуманных функций, что приведет к повышению надежности и стабильности работы устройств Pixel. Признавая, что не все ежегодно обновляют свои устройства, он считает, что увеличение продолжительности циклов пойдет на пользу всем потребителям.
Он также обсуждает возможные изменения в сроках запуска, рассматривая возможность 18-месячного цикла, чтобы не нарушить осенние анонсы аппаратного обеспечения Google. В заключение он отметил, что более длительные циклы разработки могут также способствовать поэтапному запуску других продуктов в линейке, таких как складные устройства, планшеты и часы.