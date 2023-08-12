Google Pixel стоит отказаться от ежегодного выпуска устройств

Ли утверждает, что более длительные циклы могут привести к созданию более качественного оборудования и продуманных функций, что приведет к повышению надежности и стабильности работы устройств Pixel. Признавая, что не все ежегодно обновляют свои устройства, он считает, что увеличение продолжительности циклов пойдет на пользу всем потребителям.

Он также обсуждает возможные изменения в сроках запуска, рассматривая возможность 18-месячного цикла, чтобы не нарушить осенние анонсы аппаратного обеспечения Google. В заключение он отметил, что более длительные циклы разработки могут также способствовать поэтапному запуску других продуктов в линейке, таких как складные устройства, планшеты и часы.