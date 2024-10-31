Google Pixel Watch получили новый виджет для контактов с телефона

Для контактов с несколькими телефонными номерами плитка предлагает удобное меню выбора. Индивидуальный виджет «Контакты» может быть добавлен на циферблат часов.

А ещё можно быстро отвечать с помощью эмодзи на пришедшее сообщения прямо с запястья.

Хоть Pixel Watch 3, 2 и 1 не получили обновлений в этом месяце, Google заверила пользователей, что про них не забыли: Wear OS 5 для старых устройств будет позже в этом году.