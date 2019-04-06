Google планирует продавать удешевленные флагманы Pixel 3a и Pixel 3a XL в России

Устройства появились в разделе Google Play Console, содержащем информацию о приложениях и их установке на смартфоны. Там новые модели были обозначены кодовыми названиями bonito и sargo. Google также указала некоторые характеристики аппаратов. Оба функционируют на однокристальных платформах Qualcomm, имеют 4 ГБ оперативной памяти и оснащены NFC. Смартфоны работают под управлением Android 9.0 Pie.

Pixel 3a имеет разрешение экрана 2220 х 1080 пикселей, а старшая модель — 2160 х 1080. Ожидается, что более дешевая модель выйдет с диагональю 5,6 дюймов, а Pixel 3a XL будет шестидюймовым.

Вероятнее всего, Google презентует смартфоны уже в середине года. Журналисты предполагают, что это может случиться на конференции Google I/O в мае.