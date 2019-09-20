Google Play смогли установить на Huawei Mate 30 Pro вопреки запрету

Фотографию с подтверждением установки Google Play опубликовал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). Он написал, что пока установить приложение удаётся, но что будет дальше — неизвестно.

Другой пользователь Twitter попытался запустить на Mate 30 приложение YouTube. По ролику в твите видно, что он пытается открыть программу, но она выдаёт сообщение «Установите сервисы Google». Приложение Google Play запуститься тоже отказалось. Впрочем, это ещё ничего не значит, ведь сами сервисы Google пользователь установить явно не пытался.