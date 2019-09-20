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Google Play смогли установить на Huawei Mate 30 Pro вопреки запрету

А вот работает он или нет, пока неясно
Вчера Huawei представила флагманские смартфоны Mate 30 и Mate 30 Pro. С ними есть одна проблема – они не имеют встроенных сервисов Google. Всё из-за санкций США в отношении Huawei. Однако в сети стали появляться сообщения о том, что людям всё-таки удаётся установить приложения Google на новый смартфон. Попытаемся разобраться, что происходит.

Фотографию с подтверждением установки Google Play опубликовал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma). Он написал, что пока установить приложение удаётся, но что будет дальше — неизвестно.

Другой пользователь Twitter попытался запустить на Mate 30 приложение YouTube. По ролику в твите видно, что он пытается открыть программу, но она выдаёт сообщение «Установите сервисы Google». Приложение Google Play запуститься тоже отказалось. Впрочем, это ещё ничего не значит, ведь сами сервисы Google пользователь установить явно не пытался.

В общем, ясности пока никакой. Возможно, вскоре мы увидим подробный обзор.

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