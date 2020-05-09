Google по ошибке прислала клиенту десять новых смартфонов вместо одного

Это не первый раз, когда компания совершает подобную ошибку. Герой новой истории заказал у Google один Pixel 4 на 64 ГБ по цене $499. Однако, когда ему пришла посылка, мужчина обнаружил в ней десять смартфонов. То есть он получил устройств на сумму примерно $5000.

У мужчины, конечно, появились мысли о том, чтобы оставить все смартфоны себе. Однако голос совести (и жены) заставил героя передумать и отправить лишние устройства обратно компании. Или по крайней мере попытаться это сделать. Тем не менее, и тут Google ошиблась и насчитала только восемь лишних девайсов. Впрочем, позже это недоразумение исправили.