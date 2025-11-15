Google подала иск против международной сети SMS-мошенников

Юристы Google подчеркивают, что мошенники использовали логотипы компании на фальшивых сайтах, «создавая иллюзию легитимности». Сеть якобы охватывает более 120 стран и ежегодно похищает миллионы долларов у жертв. Примеры, приведённые в иске, показывают более 32 000 поддельных сайтов.

Идентичности обвиняемых неизвестны, их в иске называют «Does 1−25». Они используют псевдонимы в Telegram и находятся за пределами юрисдикции США. Основная цель Google — не привлечь конкретных людей к суду, а «создать прецедент».

Иск позволит Google обращаться к другим платформам с просьбой «блокировать элементы мошеннической инфраструктуры».