Google подала в суд на бывшего инженера за утечку секретов чипов Pixel

Сначала компания попыталась решить вопрос в частном порядке, потребовав от Роя удалить контент, но просьбы были проигнорированы. Публичные сообщения Роя, включая заявления типа «не ждите от меня соблюдения какого-либо соглашения о конфиденциальности», привлекли внимание СМИ и конкурентов по отрасли.

Google обратилась в окружной суд Западного округа Техаса, требуя финансовой компенсации и судебного запрета на дальнейшее раскрытие информации.

Чипы Tensor являются неотъемлемой частью смартфонов Google Pixel, а чипы Titan выполняют важнейшие функции безопасности, отмечают СМИ.