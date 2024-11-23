Google подала в суд на бывшего инженера за утечку секретов чипов Pixel

Опубликовано 23 ноября 2024, 12:541 мин.
Google подала в суд на бывшего инженера за утечку секретов чипов PixelЧто ему удалось рассказать
Google подала иск против бывшего сотрудника Харшита Роя, обвинив его в краже и разглашении конфиденциальной информации о чипах Pixel. Рой, работавший в Google с 2020 по начало 2024 года, предположительно поделился секретными данными в социальных сетях. По словам представителей Google, в разглашение попали секретные подробности о дизайне чипов Tensor и Titan для Pixel.
Сначала компания попыталась решить вопрос в частном порядке, потребовав от Роя удалить контент, но просьбы были проигнорированы. Публичные сообщения Роя, включая заявления типа «не ждите от меня соблюдения какого-либо соглашения о конфиденциальности», привлекли внимание СМИ и конкурентов по отрасли.
Google обратилась в окружной суд Западного округа Техаса, требуя финансовой компенсации и судебного запрета на дальнейшее раскрытие информации.
Чипы Tensor являются неотъемлемой частью смартфонов Google Pixel, а чипы Titan выполняют важнейшие функции безопасности, отмечают СМИ.