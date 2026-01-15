Google подала заявку на патент, что упростит замену батарей смартфонов

Сегодня в большинстве современных смартфонов батареи буквально приклеены внутри корпуса. Это помогает сохранить тонкий дизайн и герметичность, но сильно усложняет ремонт.

В патенте Google предлагает отказаться от большого количества клея. Вместо этого аккумулятор будет помещён в прочную металлическую рамку и зафиксирован внутри корпуса с помощью специальных креплений. Такая конструкция защищает батарею при ударах, изгибах или падениях устройства и при этом позволяет аккуратно извлечь её при необходимости ремонта.