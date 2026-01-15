Google подала заявку на патент, что упростит замену батарей смартфонов

Опубликовано 15 января 2026, 20:061 мин.
Google подала заявку на патент, что упростит замену батарей смартфоновПроще ремонт, без ущерба дизайну
Google подала патентную заявку, в которой описывает новый способ установки батарей в смартфоны и другие устройства. Цель — сделать аккумуляторы удобнее для замены и ремонта, при этом не жертвуя толщиной корпуса, защитой от воды и поддержкой беспроводной зарядки.
Сегодня в большинстве современных смартфонов батареи буквально приклеены внутри корпуса. Это помогает сохранить тонкий дизайн и герметичность, но сильно усложняет ремонт.
В патенте Google предлагает отказаться от большого количества клея. Вместо этого аккумулятор будет помещён в прочную металлическую рамку и зафиксирован внутри корпуса с помощью специальных креплений. Такая конструкция защищает батарею при ударах, изгибах или падениях устройства и при этом позволяет аккуратно извлечь её при необходимости ремонта.
Устройство, мол, останется тонким, водонепроницаемым и будет поддерживать беспроводную зарядку. Судя по описанию, технология может применяться не только в смартфонах, но и в планшетах, ноутбуках, носимых устройствах и др.