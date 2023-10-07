Google подтвердила новый датчик основной камеры для серии Pixel 8

Google подтвердила новый датчик основной камеры для серии Pixel 8Камера стала еще лучше
Идентификация сенсора основной камеры Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro оставалась в тайне, что порождало домыслы и слухи. Первые сообщения предполагали использование Samsung ISOCELL GN2, но по мере приближения даты выхода на рынок вероятность этого снижалась. Так, Google все же заявила о «новом основном датчике» с улучшенными характеристиками при низкой освещенности, но все равно не раскрыла деталей.
Последние данные свидетельствуют о том, что в серии Pixel 8, скорее всего, используется датчик Samsung ISOCELL GNV, а не GN2.
ISOCELL GNV - это 50-Мп сенсор, используемый в различных Android-устройствах, включая Vivo X80 Pro. Хотя компания Google официально не подтвердила домыслы людей.
Дальнейшие подробности могут появиться в результате разбора и дополнительных исследований, но пока точный датчик камеры в новейших телефонах Pixel от Google остается загадкой.