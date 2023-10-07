Google подтвердила новый датчик основной камеры для серии Pixel 8

Последние данные свидетельствуют о том, что в серии Pixel 8, скорее всего, используется датчик Samsung ISOCELL GNV, а не GN2.

ISOCELL GNV - это 50-Мп сенсор, используемый в различных Android-устройствах, включая Vivo X80 Pro. Хотя компания Google официально не подтвердила домыслы людей.

Дальнейшие подробности могут появиться в результате разбора и дополнительных исследований, но пока точный датчик камеры в новейших телефонах Pixel от Google остается загадкой.